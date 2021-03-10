Британия вернула похищенные коррупционером из Нигерии миллионы в бюджет страны



Абуджа, 10 марта. Власти Великобритании согласились передать Нигерии 4,2 миллиона фунтов стерлингов, конфискованных у бывшего губернатора штата Дельта Джеймса Ибори. Нигерийского чиновника посадили в британскую тюрьму за отмывание денег.

Ибори занимал пост губернатора нефтедобывающей провинции африканской республики в период с 1999 по 2007 год. Он признал себя виновным в мошенничестве в 2012 году.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Великобритании, высокопоставленный преступник вместе с сообщниками купил активы на туманном Альбионе на средства, добытые незаконным путем. Королевский суд Саутворка признал Ибори по 10 пунктам обвинения, приговорив к 13-летнему заключению.

Английские правоохранители вернули украденные Ибори миллионы в бюджет Нигерии. Генеральный прокурор африканской республики Абубакар Малами заявил, что полученные от британских коллег средства пойдут на завершение инфраструктурных проектов, в частности, на дорогу между Абуджой и Кано.

«Я уверен, что правительства Великобритании и Нигерии солидарны в борьбе с коррупцией и незаконными финансовыми потоками», — заявил Малами на торжественной церемонии, где стороны подписали соглашение о возврате денег в бюджет страны.

Нигерия переживает глубокий социальный кризис. Коррупция — лишь одна из многих проблем африканской республики. Северо-восточные провинции страны подвергаются нападениям группировки «Боко Харам»1 (запрещена в РФ). В прибрежной зоне и территориальных водах тоже неспокойно. Счет инцидентов с захватом кораблей в нигерийских прибрежных водах идет на сотни.



1 Организация запрещена на территории РФ.