Жена Павла Мамаева объявила о разводе

Москва, 10 марта. Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана объявила, что приняла решение о разводе и не собирается устраивать тяжбу с разделом имущества.

В сторис на своей странице в Instagram Алана показала кадр, предположительно, из больницы — девушка находится под капельницей. Вскоре появилось официальное заявление жены скандального футболиста.

«Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Все по обоюдному желанию. Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов», — написала Мамаева.

Однако без скандалов уже не обойдется. Еще 2 марта Алана заявила, что уличила мужа в измене, опубликовав скрины его переписки с некой испанкой. Поскольку личные данные соперницы Алана скрывать не стала, вскоре испанка подверглась настоящей травле.

История набирала обороты, и на следующий день поступили сообщения о госпитализации Мамаевой, которая якобы наглоталась снотворного. Сама Алана позднее опровергла эти предположения, обругав подругу Юлию Дзуцеву за попытку нажиться на ее популярности.

Пока поклонники гадали, что происходит в семье Мамаевых, в сторис Аланы начали появляться фотографии с супругом. А днем ранее Мамаева сообщила подписчикам, что она «снова в строю» и поблагодарила всех за поддержку.

Алана далеко не в первый раз обсуждает измены супруга прилюдно. В конце 2018 года она заявила, что во время драки в баре, ставшей причиной уголовного дела и ареста футболистов Мамаева и Александра Кокорина, ее муж был с любовницей.