Пискарев: Правительственный закон о коррупции не освободит чиновников от ответственности

Москва, 10 марта. Законопроект, позволяющий не наказывать чиновников за «нечаянную коррупцию», не снимает с них ответственности — отвечать за содеянное коррупционерам придется по всей строгости закона, заявил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Принятый Госдумой в первом чтении правительственный законопроект никак не смягчает наказание и не освобождает от уголовного преследования за коррупционные преступления или иные корыстные злоупотребления чиновников всех уровней», — подчеркнул Пискарев.

Парламентарий добавил, что внесенные Правительством РФ поправки «не отменяют уже действующие нормы», поэтому коррупционерам придется отвечать за преступление по всей строгости закона.

Он уточнил, что после того, как не зависящие от данного лица обстоятельства, препятствовавшие для выполнения антикоррупционных требований, будут устранены, все прописанные в законе требования в полном объеме чиновнику придется выполнить. Речь идет, например, о не поданной вовремя декларации о доходах по причине наводнения, пожара или техногенной катастрофы. На выполнение требований дается один месяц.

В среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий не наказывать чиновников за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, если это произошло по не зависящим от них обстоятельствам. Согласно документу, «физическое лицо освобождается от ответственности в случае, если несоблюдение ограничений <...> признается следствием независящих от него обстоятельств». Такими обстоятельствами могут быть, к примеру, стихийные бедствия, забастовки, военные действия или эпидемии.