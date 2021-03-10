Судья обязал британского педофила пройти десенсибилизацию глаз

Лондон, 10 марта. Суд обязал педофила Энтони А. пройти принудительную глазную терапию, чтобы «обуздать извращенный интерес к детям». Такая мера предлагается как альтернатива тюремному сроку.

Медицинская процедура носит название «десенсибилизация глаз» и делает этот орган восприятия человека менее чувствительным к тем или иным изображениями. В случае с педофилом предпринимаемые действия направлены на то, чтобы нездоровый интерес к детям был пресечен. Об экспериментальной медицине на страже закона сообщает Daily Star.

По информации правоохранительных органов, причиной для применения нестандартных методов против британца стал обыск в его квартире в Гримсби. Следователи нашли в жилище Энтони А. многочисленные непристойные изображения детей, происхождения которых будущий пациент мог объяснить только одним способом.

Как выразился судья, подсудимый волен выбрать: либо 35-летний англичанин проходит курс экспериментальной глазной терапии, либо идет отбывать настоящий срок в колонии. Дело рассматривалось в Королевском суде Гримсби, но в настоящий момент вынесение приговора отложено. Это сделано для того, чтобы подсудимый мог подумать над данным ему предложением и выбрал то, что считает для себя наиболее приемлемым.

Напомним, что британца осудили в 2014 году за владение и распространение непристойных изображений с участием детей. Тогда мужчина признался во всех вменяемых ему преступлениях и должен был отправиться за решетку. В то же время судья отмечал, что англичанин действительно испытывал «извращенный интерес (к детям)», но никогда «не переводил это в исполнение этих фантазий». Тем не менее приговор предусматривал 12-месячный тюремный срок с отсрочкой исполнения наказания на два года за совершенные преступления.

«Вы способствуете эксплуатации уязвимых детей, что приводит к неизмеримому ущербу», — обратился судья к правонарушителю.

Предлагаемая в качестве альтернативы колонии специальная терапия включает в себя относительно новое лечение десенсибилизации и переработки движения глаз (EMDR). Техника признана экспериментальной, однако именно она может помочь в данной ситуации.

«Я готов согласиться с тем, что вы намерены обратиться к специалистам, исправиться и переориентироваться», — добавил блюститель порядка.

Для того чтобы подумать над предъявленным предложением, злоумышленнику дается три дня. В случае, если преступник не ответит за это время, судья вынесет ему реальный приговор.