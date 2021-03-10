Киев, 10 марта. Потеря Крыма была неизбежной. Об этом заявил украинский политолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, разные группы по-разному видят будущее Украины. По этой причине она не могла существовать как единое государство. Политолог отметил, что воссоединение России с Крымом было очевидным, однако этого можно было избежать.

«Крым никогда не был украинским, потому что украинская власть ничего для этого не сделала», — рассказал Голобуцкий.

Алексей Голобуцкий выразил уверенность, что полуостров можно было оставить под контролем Киева только при условии, если бы его заселили жителями Западной Украины и крымскими татарами.

Федеральное агентство новостей сообщало, что украинские делегаты пытались «удалить» с совещания ОБСЕ журналисток из Крыма.