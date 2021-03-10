Вакцинация украинских депутатов от партии Порошенко приобрела политический подтекст

Киев, 10 марта. Депутаты от партии «Европейской солидарности» не обращают внимания на высказывание главы Петра Порошенко о препарате CoviShield и вакцинируются.

Народный депутат Алексей Гончаренко привился 9 марта и рассказал о подробностях процедуры. По его словам, вакцинация проходила в Одессе. Гончаренко отметил, что согласился на процедуру для популяризации лекарства в стране.

«Хочу сразу объяснить — во флаконе 10 доз, после открытия они портятся через 6 часов. Поэтому по специальной программе после медиков остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации», — написал Гончаренко в соцсетях.

Также стало известно, что вакцинацию прошел депутат Одесского городского совета от «Европейской солидарности» Петр Обухов.

Ситуация приобрела политический контекст. Депутаты поступили в разрез позиции главы партии Петра Порошенко. Бывший президент Украины ранее резко выразился про индийскую вакцину. По его словам, лекарство привезли из-за коррупции и профнепригодности.

Возможность введения очередного локдауна на Украине ранее вызвала негодование граждан. По словам корреспондента Федерального агентства новостей, эпидемиологическая ситуация в стране близка к катастрофе.