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Вакцинация украинских депутатов от партии Порошенко приобрела политический подтекст

Вакцинация украинских депутатов от партии Порошенко приобрела политический подтекст

Киев, 10 марта. Депутаты от партии «Европейской солидарности» не обращают внимания на высказывание главы Петра Порошенко о препарате CoviShield и вакцинируются.

Народный депутат Алексей Гончаренко привился 9 марта и рассказал о подробностях процедуры. По его словам, вакцинация проходила в Одессе. Гончаренко отметил, что согласился на процедуру для популяризации лекарства в стране.

«Хочу сразу объяснить — во флаконе 10 доз, после открытия они портятся через 6 часов. Поэтому по специальной программе после медиков остатками вакцинируют общественных деятелей для популяризации», — написал Гончаренко в соцсетях.

Также стало известно, что вакцинацию прошел депутат Одесского городского совета от «Европейской солидарности» Петр Обухов.

Вакцинация украинских депутатов от партии Порошенко приобрела политический подтекст

Ситуация приобрела политический контекст. Депутаты поступили в разрез позиции главы партии Петра Порошенко. Бывший президент Украины ранее резко выразился про индийскую вакцину. По его словам, лекарство привезли из-за коррупции и профнепригодности.

Возможность введения очередного локдауна на Украине ранее вызвала негодование граждан. По словам корреспондента Федерального агентства новостей, эпидемиологическая ситуация в стране близка к катастрофе.

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