Зрители гадают, кто из участников «Маски» в скором времени покинет проект

Москва, 10 марта. Создатели популярного костюмированного шоу «Маска» на ТНТ поинтересовались у фанатов в Instagram, кто из участников должен покинуть проект в ближайшем выпуске.

«Маска» оказалась одной из самых рейтинговых программ канала. Позади уже четыре эфира, после которых из шоу ушли Светлана Хоркина (Черная пантера), Иосиф Пригожин (Ананас) и Азиза (Пингвин). Зрители гадают, кто же из оставшихся героев сдастся. Многие россияне уверены, что раньше всех могут разоблачить Розовую пантеру или Банан.

По какой-то непонятной причине зрители невзлюбили Розовую пантеру и буквально «попросили ее на выход». Поклонники программы назвали ее «не интересной» и «изрядно надоевшей».

«Выкиньте эту пантеру. Ну вообще никакая. И Буйнова тоже!» — предложила подписчица. «Почему мне кажется, что в Розовой пантере Ольга Бузова?» — пошутил фанат.

Накануне актер и режиссер Стас Садальский жестко раскритиковал «Маску» за «телевизионное вранье». Артист считает, что зрителей постоянно обманывают, а все участники несут «околесицу». Свои слова Садальский сопроводил фотографией человека в костюме Ананаса, который значительно стройнее Иосифа Пригожина. По его мнению, на сцене выступал не продюсер, а его дублер.