Журавко возмущен обилием мусора и грязи на улицах Одессы

Херсон, 10 марта. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко негодует из-за состояния некоторых одесских улиц. Своим возмущением он поделился в соцсетях.

Украинский политик выложил в Telegram-канале соответствующее видео. На нем житель Одессы показывает состояние одной из улиц. Гражданин обращает внимание на грязное недостроенное здание прямо посреди вполне презентабельного района. Он рассказывает, что в доме живут крысы и часто ночуют бомжи.

Журавко в ироничной форме посоветовал украинцам поблагодарить власти за «Европу в вашем городе». Он пошутил, что в том же Париже найдутся похожие места, но подчеркнул, что заимствовать из-за рубежа стоит что-то хорошее.

«А так вообще такое ощущение, будто Одессу бомбили. Зрелище страшное, и войны не надо, они сами все развалят», — заключил политик в своей публикации.

Журавко не раз обращал внимание своих подписчиков на мусор и грязь, которыми никто из власти не хочет заниматься. В прошлом году он точно так же публиковал фотографии и осуждал беспорядок на улицах Херсона. Политик обратил внимание, что новый на тот момент, градоначальник Игорь Колыхаев пообещал вовремя утилизировать весь мусор на улицах. Об этом рассказывалось в материале Федерального агентства новостей.