Пекин, 10 марта. Вопрос с Курильскими островами может быть решен российским руководством всего за один день, уверены китайские журналисты.

Японские власти могут прорабатывать силовой сценарий разрешения территориального спора с РФ, касающегося Курильских островов, так как попытки Токио заполучить эти земли при помощи дипломатии не увенчались успехом, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов издания Sohu. Япония резко увеличила финансирование военной сферы, что может косвенно свидетельствовать об агрессивных намерениях страны, считают аналитики. Они обратили внимание, что совместные учения, в которых принимают участие японские военные, носят явный антироссийский и антикитайский характер.

Попытка силового захвата Курил обернется полным провалом для Японии, уверены эксперты из КНР. По их словам, для этого Токио потребовались бы мощные десантные войска, однако государство потеряло наступательную способность после Второй мировой войны, констатировали авторы статьи.

«От Курил напрямую зависит стратегическая безопасность России на Дальнем Востоке. Так что эти острова ни при каких условиях не могут быть возвращены Японии, даже если она попытается прибегнуть к военной силе», — пишет Sohu.

Россия никогда не ослабляла оборону региона, который в настоящий момент находится под защитой передовых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион-П», способных отразить попытку нападения со стороны ВМС Японии, резюмировали аналитики.