Получившая письмо от принца Уильяма школьница из России не против учиться за границей

Нижний Новгород, 10 марта. Российская школьница Мария Неклюдова, получившая письмо от британского принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон, призналась ФАН, что не против получить образование за границей.

Девушка из Нижнего Новгорода поделилась с корреспондентом планами на будущее. 17-летняя Неклюдова, как оказалось, не планирует получать профессию, которая напрямую связана с изучением иностранных языков. Хоть и с детства увлекается историей и традициями британской королевской семьи.

«Я иду в профессию, не связанную с английским языком, но в будущем я бы, возможно, хотела обучаться за границей», — рассказала школьница.

Неклюдова получила из Кенсингтонского дворца, где живут герцог и герцогиня Кембриджские, официальный конверт со снимком четы и письмом с наилучшими пожеланиями. Девушка отправляла в Лондон рождественскую открытку, адресованную сразу нескольким королевским особам, среди которых была и сама Елизавета II.