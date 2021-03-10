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Получившая письмо от принца Уильяма школьница из России не против учиться за границей

Получившая письмо от принца Уильяма школьница из России не против учиться за границей

Нижний Новгород, 10 марта. Российская школьница Мария Неклюдова, получившая письмо от британского принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон, призналась ФАН, что не против получить образование за границей.

Девушка из Нижнего Новгорода поделилась с корреспондентом планами на будущее. 17-летняя Неклюдова, как оказалось, не планирует получать профессию, которая напрямую связана с изучением иностранных языков. Хоть и с детства увлекается историей и традициями британской королевской семьи.

«Я иду в профессию, не связанную с английским языком, но в будущем я бы, возможно, хотела обучаться за границей», — рассказала школьница.

Получившая письмо от принца Уильяма школьница из России не против учиться за границей

Неклюдова получила из Кенсингтонского дворца, где живут герцог и герцогиня Кембриджские, официальный конверт со снимком четы и письмом с наилучшими пожеланиями. Девушка отправляла в Лондон рождественскую открытку, адресованную сразу нескольким королевским особам, среди которых была и сама Елизавета II.

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