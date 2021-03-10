УАЗ назвал официальную цену на обновлённую модель «Профи»

Москва, 10 марта. Новый грузовик УАЗ с переработанной подвеской имеет массу 3,5 тонны, рассчитан на 1,5 тонны груза. Он заменит предыдущую модель «Профи».

«Полуторка» в минимальной комплектации будет стоить 980 000 рублей. С ней в продажу поступит длиннобазная вариация – на 36% больше по площади и на 52% больше по объему. Она обойдется в 1 025 000 рублей.

Новинке значительно усилили подвеску, теперь она с двускатной ошиновкой на задней оси. Появился вариант тента с возможностью погрузки сбоку. Создатели приспособили 150-ти литровый бак для установки газобаллонного оборудования.

Производители уделили внимание комфорту — теперь ветровое стекло и все сиденья обогреваются. Водительское кресло с развитой боковой поддержкой имеет поясничный подпор и регулируется по высоте. Базовая комплектация включает подушку безопасности водителя, регулировку руля, центральный замок, иммобилайзер, стеклоподъемники с электроприводом.

Ранее УАЗ рассматривал возможность совместного производства машин с японским брендом Isuzu.