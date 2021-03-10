Девушка из Казани за месяц прописала в своей квартире 30 иностранцев

Казань, 10 марта. Казанская студентка заплатит 110 тыс. рублей штрафа за то, что фиктивно зарегистрировала у себя в квартире 30 мигрантов.

Суд оштрафовал казанскую студентку, прописавшую у себя в квартире несколько десятков мигрантов, сообщает старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

В период с 20 мая по 19 июня 2020 года девушка умудрилась прописать 30 граждан иностранных государств. При этом никто из них фактически не проживал по адресу, регистрация была фиктивной.

Подозреваемая дала признательные показания. После рассмотрения материалов дела суд приговорил ее к 110 тыс. рублей штрафа.

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