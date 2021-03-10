Поклонников заинтриговали тизером третьего сезона «Содержанок»

Москва, 10 марта. На YouTube-канале видеосервиса START появился тизер третьего сезона криминального сериала «Содержанки» режиссера Юрия Мороза.

Поклонники «Содержанок» увидят развязку истории уже этим летом. В финальном сезоне героиня Дарьи Мороз Лена Широкова узнает о прошлом Глеба (его играет Владимир Мишуков), а также встанет перед сложным выбором. Актерский состав проекта пополнился новыми лицами, среди них Виктория Толстоганова («Выше неба», «Палач», «Магнитные бури»), Александр Горбатов («Майор Гром», «Ржев»).

Первый сезон «Содержанок» снимал супруг Ксении Собчак Константин Богомолов, затем он передал эстаферу Дарье Жук. А заключительную часть истории расскажет режиссер Юрий Мороз, который является отцом артистки, исполнившей в проекте главную роль. Сама Дарья Мороз уверена, что продолжение «Содержанок» будет отличаться от прежних сезонов. Производством телешоу занимается видеосервис START, пишет «Культуромания».