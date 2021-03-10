Найден способ преодоления скорости света

Берлин, 10 марта. Теоретическое решение для создания варп-двигателей, которые помогут космическим кораблям преодолевать скорость света, предложил немецкий ученый.

Подобный двигатель позволит долететь до ближайшей звезды за считаные годы, а не за десятки тысяч лет. Теорию описал астрофизик из Геттингенского университета Эрик Ленц. Его труд опубликован в профильном издании Classical and Quantum Gravity.

Варп-двигатель — его также называют двигателем искривления — сейчас является вымышленным устройством. Прибор описан во многих научно-фантастических произведениях. В теории сверхсветовое перемещение реально при перераспределении темной энергии в космосе. Сопутствующие процессу проблемы решили в Геттингенском университете. Специалисты предложили использовать новый класс сверхбыстрых устойчивых одиночных волн — солитонов.

«Следующим шагом будет выяснение того, как снизить астрономическое количество необходимой энергии до диапазона сегодняшних технологий, таких как ядерная силовая установка, работающая на цепной реакции деления», — сказал Ленц.

Существует ряд проблем, с которыми в будущем столкнутся космические путешественники, рассказали специалисты Национального управления по аэронавтике и космосу (NASA) Соединенных Штатов. Главная из них — создание корабля, способного передвигаться со скоростью света.