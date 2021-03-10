Эксперт Казарян назвал минусы идеи налогообложения доходов блогеров

Москва, 10 марта. Генеральный директор института исследований интернета Карен Казарян рассказал, в чем он видит недостатки инициативы, подразумевающей налогообложение доходов блогеров.

Речь идет о предложении Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Ведомство хочет обязать иностранные платформы платить налог с доходов от рекламы российских блогеров. Однако эксперт находит данную инициативу странной: по его мнению, она не учитывает экономику данного рынка.

«Администрирование таких налогов может оказаться дороже, чем поступления от них в государственную казну», — цитирует Казаряна «Радио 1».

Рынок блогеров растет, поэтому ему требуется упорядочение и с точки зрения легализации доходов, и с позиции соблюдения базовых принципов размещения рекламы, добавил эксперт. При этом на «белом» рекламном рынке размещением материала занимаются российские агентства. В случае с «серыми» схемами, налоговый вопрос не может быть адресован непосредственно к интернет-платформам. Таким образом, предложение нужно подробно проработать.

Проект о выплате налога для российских блогеров с доходов от рекламы будет разработан к середине 2021 года. В правительстве думают, что этот шаг может способствовать росту федерального бюджета, пишет Федеральное агентство новостей.