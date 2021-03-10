Представители США и Китая проведут первую официальную встречу за долгое время

Вашингтон, 10 марта. Пекин и Вашингтон договорились о подготовке встречи на высоком уровне. Дипломаты встретятся на Аляске и обсудят накопившиеся в двусторонних отношениях проблемы.

"Высокий уровень" встречи не означает "высший", так что главы КНР и США участия во встрече принимать не будут, подчеркнули в Белом доме. Стороны обсуждают возможность встречи между главным китайским дипломатом Яном Цзечи и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Также в переговорах, по всей видимости, примут участие глава китайского МИД Ван И и советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Эта встреча станет первым официальным контактом между США и КНР со времени вступления Байдена в должность президента США. Локацией предполагаемой встречи называют столицу штата Аляска — Анкоридж — там Блинкен окажется когда будет возвращаться в Вашингтон из рабочей поездки в Японию и Южную Корею.

"Мы ведем переговоры об организации встречи с китайской делегацией на высоком уровне. Большего я сказать не могу, однако это произойдет уже достаточно скоро", — сообщил прессе источник в Белом доме.

Можно предположить повестку возможной встречи. Ранее Си Цзиньпин регулярно призывал Байдена не вмешиваться во внутренние дела КНР и позволить стране самостоятельно решить вопросы с уйгурами, протестующими в Гонконге и борющимся за независимость Тайваня. Также генсек Коммунистической партии Китая призвал американские СМИ прекратить "очернять" Китай в глазах мировой общественности. Несмотря на официально выдвинутое американским Госдепартаментом обвинение властей КНР в геноциде уйгуров, глава китайского МИД Ван И выразил надежду, что при Джо Байдене удастся выстроить конструктивные отношения между двумя странами.

Ранее Федеральное агентство новостей приводило слова генсека КПК Си Цзиньпина. В кулуарах китайских властей он назвал США главным препятствием Поднебесной на пути к мировому господству.