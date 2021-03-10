Зона отчуждения за триллионы долларов: Чем грозит миру канадская афера в Намибии



Африканские зоозащитники и общественные деятели бьют тревогу. Канадская компания Recon Africa подписала соглашение с властями Намибии о геологоразведке и последующей добыче нефти на северо-западе государства. Однако реализация перспективного инфраструктурного проекта может обернуться экологической катастрофой.



Дело в том, что разрабатывать месторождения планируют с помощью гидроразрывов. А район нефтепромысла расположен недалеко от национального парка Каванго и одноименной реки, которая является питьевым источником для сотен тысяч граждан страны, а заповедник — образцом уникальной африканской фауны.



Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о столкновении интересов крупного капитала и жителей Черного континента.

Потенциал Африки

Согласно данным аудиторской группы Deloitte, на Африку приходится 7,5% разведанных мировых запасов нефти. В лидерах по разработке черного золота — Нигерия, Ангола, Демократическая Республика Конго и Экваториальная Гвинея. Однако внимание мировых компаний привлекают Гана, Уганда, Мозамбик, Танзания и Намибия. Недра этих стран еще не до конца изучены. Потенциальная прибыль от возможной разработки месторождений исчисляется миллиардами долларов.

«Африканский континент крайне недооценен. В США и Европе стоимость извлечения ресурсов из недр доходит до 300 тысяч долларов на квадратную милю, в Африке — в 5 раз меньше — всего лишь 60 тысяч долларов», — объяснил известный юрист и инвестор в области добычи нефти и газа Джей Парк.

Наибольшего прогресса в сфере разработки черного золота добилась Гана. Правительство страны выдает привлекательные лицензии на офшорную добычу. Крупные западные корпорации конкурируют за право работы на крупнейшем месторождении Jubilee, разведанном ирландско-британской компанией Tullow Oil в 2007 году.



Мозамбик — еще один новичок по добыче полезных ископаемых среди африканских стран. Республика обладает крупнейшими запасами газа с самым большим неиспользуемым потенциалом. На 2022 год намечен старт масштабного СПГ-проекта в бассейне Ровума.

В стан государств экспортеров нефти стремится и Намибия. Нефтяной потенциал африканской республики оценивается выше, чем у американского сланцевого бассейна Игл-Форд, благодаря которому США нарастили добычу ценного ресурса до показателей средней нефтедобычи стран ОПЕК.

До сих пор в Намибии не выкачали ни одного барреля. Но разработкой недр государства уже всерьез заинтересовался Exxon. Американский гигант приобрел у правительства страны право на разведку части атлантического шельфа площадью в 28 тысяч квадратных километров.

Триллионный проект

Последовав примеру Exxon, канадская компания Reconnaissance Energy (ReCon) Africa выкупила у Намибии право на освоение бассейна в регионе Каванго. Согласно контракту, канадцы в течение четырех лет могут вести геологическую разведку на северо-западе страны, а затем на протяжении 25 лет заниматься разработкой месторождений.



Контракт впечатляет уровнем капитализации. Канадской стороне он обошелся в 50 миллионов долларов. В то время как ожидаемый объем добытой нефти достигает 120 миллиардов баррелей. Это примерно восемь триллионов долларов прибыли по текущей цене 66 долларов за бочку.



Когда идет речь о таком колоссальном доходе, инвесторы, а зачастую и государственные чиновники забывают о любых издержках, будь то благополучие людей или возможный вред окружающей среде. Власти Намибии провели оценку безопасности бурения нефтяных скважин в Каванго.

Правительственные эксперты сообщили, что проект не нанесет вреда окружающей среде и людям. Однако независимые эксперты подвергли критике результаты такой проверки и указали на серьезные нарушения. Если верить презентации канадской компании, ее конечной целью является установка более сотни специальных устройств по добыче нефти с помощью гидроразрыва пласта.

Американская практика разработки сланцевой нефти показала, что данная технология существенно вредит природе. Для осуществления гидроразрыва в земной пласт под давлением закачивается специальный токсичный гель, который попадает в грунтовые воды.

С учетом того, что район вероятной нефтедобычи находится рядом с национальным природным парком Каванго и одноименной крупной рекой, под угрозой находятся жизни и здоровье примерно 200 тысяч граждан Намибии и соседней Ботсваны. Также в опасности оказались экосистемы страны.

Буровые вышки Recon Africa перекроют маршрут миграции слонов, а также затронут ареалы обитания львов, жирафов, леопардов, редких птиц и рептилий. Добыча нефти потребует строительства сопутствующей инфраструктуры: дорог, трубопроводов, зданий, что еще больше изменит природный баланс в заповеднике.

Позиция властей Намибии и Ботсваны

Министр окружающей среды, лесного хозяйства и туризма Намибии Похамба Шифета уклончиво рассказывает о потенциальных рисках. По его словам, канадские партнеры получили лицензию только на геологоразведку, а разработка нефтяных скважин гидроразрывом пока не планируется. Однако заявление Шифеты противоречит контракту и проектным документам Recon Africa.

Схожей позиции с коллегами из Намибии придерживается и руководство Ботсваны. Министр минеральных ресурсов, зеленых технологий и энергетической безопасности Ботсваны (MMGE) Лефоко Моаги призывает бороться с «фейками о перспективном проекте канадцев».



По словам Моаги, в первые два года иностранные инвесторы будут проводить поверхностные исследования, а на третий год, непосредственно перед началом бурения, предоставят отчет о воздействии на окружающую среду.

«Все планы должны быть одобрены министерством. Любой метод с неконтролируемым загрязнением или считающийся небезопасным, такой как гидроразрыв пласта, запрещен в Ботсване», — утверждает руководитель ведомства.

Общественность бьет тревогу

Граждане обеих стран либо не поддерживают оптимизма политиков, либо вовсе не осведомлены об их планах.

«Я не знал, что есть какая-то компания, которая приедет бурить нефть», — заявил местный предприниматель Джейкоб Хамутенья, чья фирма находится в 80 километрах от одной из испытательных скважин.



Один из главных заработков местных жителей — работа в заповеднике Каванго.



«Наш доход зависит от дикой природы и туристов, но, если эта нефтяная промышленность придет, она уничтожит все», — подчеркнул Хамутенья, просматривая карту расположения скважин.

Тридцать четыре англиканских епископа и три архиепископа из других стран подписали петицию в адрес правительств африканских государств о незамедлительном прекращении бурения в бассейне реки Каванго.



«Экологически чувствительная, охраняемая территория снабжает водой дельту Каванго. Заповедник — это объект всемирного наследия и водно-болотных угодий Рамсара, ключевая зона биоразнообразия и одно из семи природных чудес Африки. Бурение в его бассейне разрушит геологическую структуру и водную систему, тем самым нарушив жизнь коренных народов», — говорится в петиции.

Отвечая на вопрос журналистов о потенциальном вреде бурения, пресс-секретарь Recon Africa Клэр Прис заявила, что компания действует в соответствии с законами Намибии и проследит, чтобы нефтепромыслы не оказали никакого воздействия на окружающую среду. Тем не менее ее слова не вызывают доверия у жителей африканских стран в районе Каванго.

Афера или выгодный проект

Представители канадской компании, а также правительств Намибии и Ботсваны видят в совместном проекте исключительно положительные стороны, что неудивительно, учитывая потенциальную прибыль в триллионы долларов.

Однако чиновникам африканских стран стоит быть начеку. Канадцы не скрывают, что хотят заключить дополнительные сделки с нефтегазовыми гигантами Exxon и Total.

«Потому что это крупная игра. Мы уверены, что сможем договориться с Exxon и Total», — заявил основатель и крупнейший акционер Recon Africa Крейг Штайнке.

Речь может идти, например, о покупке акций канадской компании американской и французской корпорациями. В таком случае доля правительств Намибии и Ботсваны в общем проекте, составляющая на данный момент 10%, станет микроскопической.



В связи с этим напрашивается вопрос: смогут ли тогда африканцы диктовать правила игры и защищать территории в случае деструктивного влияния производств на окружающую среду? Вероятнее всего, нет. В погоне за легкой прибылью представители Черного континента рискуют получить зону отчуждения вместо уникального заповедника и минимальные доходы от продажи нефти.