Губернатор Арканзаса намерен лишить всех американок права на добровольный аборт

Литл-Рок, 10 марта. Губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон провел через ассамблею штата законопроект, фактически запрещающий аборты на территории региона, включая случаи беременности после изнасилования.

Единственным исключением, при котором аборт может быть разрешен — угроза жизни матери в случае родов. При этом ни изнасилование, ни инцест, ни врожденная болезнь плода или свободная воля матери не являются основанием для прерывания беременности. Более того, авторы законопроекта надеются, что эта инициатива заставит Верховный суд США пересмотреть свое решение от 1973 года и упразднить свободное право американок на аборт.

Сам губернатор Хатчинсон заявил, что подписал закон «для защиты жизни и ее ценности». Он надеется, что решение подтолкнет власти остальных штатов и официальный Вашингтон пересмотреть свою позицию по абортам. Правозащитники уже объявили, что будут оспаривать закон в Верховном суде.

Американские общественники опасаются, что если дело дойдет до Верховного суда, он действительно может отменить решение от 1973 года, дающее человеку право на аборт. Ранее экс-президент США Доналд Трамп во время своей избирательной кампании заявлял о неприемлемости аборта, а также назначил одним из председателей главного суда в стране своего союзника, ярую сторонницу республиканцев и традиционных ценностей Эми Кони Барретт. Сейчас соотношение республиканцев и демократов в Верховном суде США составляет шесть к трем в пользу первых.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о Кэролайн Джулиани, дочери Руди Джулиании, адвоката Дональда Трампа. Кэролайн в своей статье для гламурного журнала Vanity Fair заявила, что секс втроем сделал ее лучше как человека. Она также рассказала о том, что единственный способ спасти американское ЛГБТ-сообщество — голосовать за действующего президента США Джо Байдена.