Дипломаты РФ сделали представление Лондону из-за антироссийской кампании

Лондон, 10 марта. Посольство РФ в Лондоне сделало представление МИД Великобритании из-за антироссийской кампании в медиапространстве.

Российские дипломаты направили представление в британское внешнеполитическое ведомство из-за программы Лондона по влиянию на русскоязычный сегмент интернета.

В заявлении указано, что реакция Лондона усиливает впечатление о системной работе Великобритании в информационной среде против РФ.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Британия и США могут ввести новые антироссийские ограничения. Вопрос возможных санкций британские власти собираются обсудить с союзниками в Европе.