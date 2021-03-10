Партия новейших танков Т-90М «Прорыв» поступила в войска ЗВО

Москва, 10 марта. Части Западного военного округа продолжают получать новейшую бронированную технику в рамках государственной программы перевооружения.

Об этом информирует пресс-служба ЗВО.

«Партия из восьми единиц модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила в Севастопольскую мотострелковую бригаду гвардейской танковой армии Западного военного округа», — сказано в опубликованном релизе.

Новые танки примут участие в параде Победы на Красной площади в Москве, подчеркнули в ЗВО.

Ранее сообщалось о начале серийных поставок танков Т-90 «Прорыв» в ВС РФ. О восхищении американских военных экспертов скоростью и ударной мощью танка Т-90 информировал «Царьград».