Киев, 10 марта. Вашингтон с 2014 года направил Киеву 4,5 млрд долларов в качестве поддержки. Об этом рассказала временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

Дипломат заявила о готовности американских властей и дальше продвигать вперед «евроатлантические устремления» Киева. По ее словам, партнерство двух государств включает борьбу с «российской агрессией».

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый ранее предложил разорвать дипломатический диалог с РФ. В материале Федерального агентства новостей говорится, что он призвал Запад ввести новые санкции против Москвы. Экс-дипломат также посоветовал Киеву передать право представлять свои интересы на международных площадках зарубежным партнерам.