Диктор стадиона «Порту» оскорбил Роналду после матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Порту, 10 марта. Фернандо Сауль, работающий диктором на домашних матчах «Порту», оскорбил одного из самых титулованных игроков в современном футболе после матча Лиги чемпионов.

Диктор стадиона «Драгау» Фернандо Сауль нелестно отозвался о легенде сборной Португалии Криштиану Роналду после завершения ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Порту», который прошел в Турине. Он назвал чемпиона Европы по футболу 2016 года «свиньей» и опубликовал серию других оскорбительных выражений в социальных сетях.

Роналду на высказывания Сауля никак не реагировал. По сумме двух матчей «Порту» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Ювентус» выбыл из борьбы за главный клубный трофей Европы.