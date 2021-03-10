Власти США не справляются с наплывом мигрантов и просят волонтеров о помощи

Вашингтон, 10 марта. Более 100 тысяч мигрантов за последние четыре недели пересекли южные границы США. Администрация президента Джо Байдена не способна самостоятельно справиться с кризисом.

Глава Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в переписке со своими сотрудниками признал, что силы полиции и пограничников не способны справиться с беспрецедентным количеством мигрантов на южных границах Америки, сообщает британская газета.

Майоркас заявил, что за январь этого года границу США с Мексикой пересекли более 78 тысяч незаконных мигрантов, что вдвое больше, чем в январе прошлого года. Среди задержанных, сообщает министр, по меньшей мере 3250 беспризорных детей. Все они направлены в центр содержания переселенцев. С начала марта было арестовано 19 тысяч человек.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп закрыл в 2020 году границы в связи с пандемией коронавируса. Однако администрация его преемника Джо Байдена решила поступить наоборот: открыть границы и разместить беженцев в пригородных городах и специальных лагерях, где они смогут дождаться решения о предоставлении им убежища. Также известно, что с начала года границу пересекли по меньшей мере 100 зараженных коронавирусной инфекцией мигрантов.

Публично Майоркас никогда не признавал факта миграционного кризиса, однако американскому телеканалу Fox News удалось получить фрагмент переписки, в которой министр внутренней безопасности рассказывает о реальном положении дел на южных границах.

«С сегодняшнего дня я подключаю к работе волонтеров, чтобы снизить нагрузку на сотрудников пограничной и таможенной службы. Они не справляются с наплывом мигрантов на юго-восточной границе страны», — написал Майоркас в обращении к своим сотрудникам.

Западные СМИ особенно подчеркивают, что среди задержанных за последние 72 часа нелегалов есть 1360 беспризорных детей. Все они будут направлены в центры содержания несовершеннолетних мигрантов. Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена не только откажется закрывать подобные учреждения для несовершеннолетних переселенцев, открытые еще при Трампе, но и запустит свои, причем на коммерческой основе.

Федеральное агентство новостей рассказывало, как менялась позиция Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис по отношению к лагерям содержания несовершеннолетних мигрантов.