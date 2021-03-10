Деревянко преобразился до неузнаваемости ради роли в киберпанк-сериале «Даркнет»

Москва, 10 марта. Актер Павел Деревянко сыграет в новом киберпанк-сериале «Даркнет» хозяина борделя по имени Хук. Ради роли артист преобразился до неузнаваемости.

Съемки восьмисерийного проекта уже стартовали. Ожидается, что антиутопия об обществе будущего выйдет на экраны в нынешнем году.

Герой Деревянко — беспринципный и жестокий владелец борделя, который создал царство насилия и разврата, да и сам предпочитает порочные развлечения.

«Сериал про другую реальность в Интернете», — написал актер в социальной сети Instagram.

Удивленные фанаты стали тут же рассуждать, на кого похож актер в новой роли.

«Борис Моисеев и Тилль Линдеманн в одном лице», — отметил один из подписчиков.

На экраны в феврале вышел фильм «Конек-Горбунок» с участием Деревянко. Актер в картине режиссера Олега Погодина озвучил главного героя, а также сыграл его с помощью технологии захвата движения.

А в Международный женский день Деревянко отличился оригинальным поздравлением фанаток. Артист ради дам опубликовал снимок, на котором позирует обнаженным. Поклонницам очень понравилась такая необычная «открытка».