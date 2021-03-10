Вера Брежнева похвасталась перед фанатами идеальной фигурой

Москва, 10 марта. Бывшая участница украинской группы «ВИА Гра» Вера Брежнева опубликовала в Instagram снимок у зеркала. Звезда доказала, что находится в отличной форме.

Карантин по коронавирусу никак не отразился на фигуре 39-летней красотки. Брежнева регулярно занималась спортом дома и следила за своим питанием. Супруга продюсера Константина Меладзе с легкостью даст фору любой именитой модели.

«График наполняется, скорость увеличивается, количество сна уменьшается», — написала звезда в соцсетях.

Исполнительница добавила, что в 2020-м научилась наслаждаться моментом. Она больше никуда не торопится, ни о чем не переживает. Снимок был сделан перед концертом Брежневой в Санкт-Петербурге.

Поклонники осыпали комплиментами артистку, назвав ее фигуру идеальной. Они отметили «умопомрачительне» ноги звезды, ее тонкую талию и аккуратную грудь. Все в образе экс-солистки «ВИА Гры» вызывает восторг подписчиков.

У певицы есть двое дочерей от разных мужей: Соня и Сара. Брежнева выглядит настолько молодой и свежей, что ее часто называют ровесницей девочек. Фанаты шутят, что на фотографиях путают ее с 19-летней Соней.