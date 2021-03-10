Военный эксперт рассказал о вызвавшей удивление в ЦРУ секретной подлодке из СССР

Вашингтон, 10 марта. Фотография советской дизель-электрической подлодки проекта 613 вызвала большой переполох среди экспертов американских разведчиков. Об этом рассказал военный эксперт Х.И. Саттон.

После окончания Второй мировой войны в СССР стартовала масштабная программа создания подводного флота. Сотрудникам ЦРУ удалось узнать о строительстве в Советском Союзе средних дизель-электрических подводных лодок проекта 613, которая стала самой массовой подлодкой в подводном флоте СССР. В общей сложности было спущено на воду 215 таких субмарин, передает «ПолитРоссия».

Американским разведчикам удалось получить шпионскую фотографию подлодки проекта 613. Однако субмарина, попавшая на одну из фотографий, оказалась другой подлодкой.

«Вскоре аналитики ЦРУ поняли, что имеют дело с совершенно новым типом советских подводных лодок», — пояснил Саттон.

Долгое время материалы по этой подлодке были засекречены. Позднее странной субмарине было присвоено кодовое название «Кит». В конечном итоге выяснилось, что речь идет о субмарине С-99, построенной в Советском Союзе по проекту 617. Единственная субмарина данного проекта была спущена на воду в 1952 году. Она прошла ходовые испытания, а в 1956 году поступила на службу Балтийского флота.

Саттон отмечает, что главным секретом «Кита» была уникальная гибридная силовая установка. Позднее советские военные сочли массовое производство данной подлодки нецелесообразным из-за развития атомного подводного флота.

Ранее стало известно, что российские военные готовятся к испытаниям ядерных подводных беспилотников «Посейдон» с борта их первого штатного носителя — АПЛ «Белгород». Сейчас атомный крейсер готовится впервые выйти в море, передает «Царьград».