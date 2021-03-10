Максим Шугалей готовит социологическое исследование о ситуации в Судане

Хартум, 10 марта. Социолог Максим Шугалей прибыл в Судан для проведения исследования в составе делегации «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ).

О целях рабочей поездки российский ученый написал в личном Telegram-канале. Он заявил, что подробный отчет об отношении жителей к положению республики фонд представит в начале следующей недели.

«Вы наверняка знаете, что страна пребывает в политическом и экономическом кризисе. Народ голодает и устал жить как на пороховой бочке. Усугубляет ситуацию западное вмешательство», — написал социолог.

Шугалей поделился снимками, которые сделал самостоятельно. Он отметил, что его коллеги полностью погружены в работу по анализу государства.

«А пока хочу сказать, что Судан — поразительная страна, русскому человеку тут можно испытать экзотический шок», — заметил социолог.

Президент ФЗНЦ подчеркнул, что организация только начала свою деятельность в Судане, в отличие от Центральноафриканской Республики. Ученый и его коллеги уже посещали данное государство для проведения исследований.

Он представил отчет об отношении жителей ЦАР к сотрудничеству с Россией. Социологу удалось узнать, что более 91% граждан отметили положительное влияние партнерства на ситуацию в стране, а 86% настаивают на аресте экс-президента Франсуа Бозизе, обвиняемого в попытке госпереворота.

Москва также начала взаимодействие с Хартумом. В городе Порт-Судан планируется развернуть пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ.