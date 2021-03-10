Госсобрание Мордовии намерено объединить аппарат правительства и администрацию главы

Саранск, 10 марта. Депутаты Госсобрания Мордовии утвердили законопроект об объединении аппарата правительства республики и администрации главы.

Основная задача изменений — оптимизировать органы власти. Структура получит название — Администрация главы и правительства Республики Мордовия. Согласно тексту принятого документа, ответственность за формирование нового исполнительного органа возлагается на главу региона. Кроме того, он принимает решение об отставке администрации.

Стоит отметить, что врио главы Мордовии Артем Здунов провел заседание с Госсобранием 26 февраля. Политик заявил о необходимости устранить дублирующие функции органов власти и провести реформирование.

Федеральное агентство новостей сообщало, что правительство Мордовии обсудило вопросы улучшения инвестиционного климата в регионе.