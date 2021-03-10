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Физики допустили существование микроскопических кротовых нор

Физики допустили существование микроскопических кротовых нор

Москва, 10 марта. Команда физиков из нескольких стран допустила существование микроскопических червоточин, представив новую теоретическую модель.

Согласно ей, микроскопические червоточины не нуждаются в материи с отрицательной плотностью энергии для сохранения стабильности. Статья, посвященная работе ученых, опубликована в журнале Physical Review Letters. По мнению специалистов, ткань пространства-времени способна растягиваться и искривляться под действием гравитационных сил, порождаемых массивными объектами.

О существовании микроскопических червоточин упоминал физик-теоретик Альберт Эйнштейн, говоря об общей теории относительности. Современные деятели науки не сомневаются в существовании черных дыр. Что касается червоточин, то все не так однозначно.

Австрийские физики решили проверить теорию о путешествии во времени. Квантовая механика позволяет представить человека в качестве фундаментальной частицы. Благодаря этому у ученых есть возможность проверить теорию о путешествии во времени, объяснил сотрудник Университета Квинсленда Тим Ральф.

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