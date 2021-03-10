Физики допустили существование микроскопических кротовых нор

Москва, 10 марта. Команда физиков из нескольких стран допустила существование микроскопических червоточин, представив новую теоретическую модель.

Согласно ей, микроскопические червоточины не нуждаются в материи с отрицательной плотностью энергии для сохранения стабильности. Статья, посвященная работе ученых, опубликована в журнале Physical Review Letters. По мнению специалистов, ткань пространства-времени способна растягиваться и искривляться под действием гравитационных сил, порождаемых массивными объектами.

О существовании микроскопических червоточин упоминал физик-теоретик Альберт Эйнштейн, говоря об общей теории относительности. Современные деятели науки не сомневаются в существовании черных дыр. Что касается червоточин, то все не так однозначно.

Австрийские физики решили проверить теорию о путешествии во времени. Квантовая механика позволяет представить человека в качестве фундаментальной частицы. Благодаря этому у ученых есть возможность проверить теорию о путешествии во времени, объяснил сотрудник Университета Квинсленда Тим Ральф.