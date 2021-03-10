Демпфер в нефтегазовой отрасли будут считать с поправкой на розничные цены

Москва, 10 марта. Формулу скорректируют так, чтобы она учитывала фактические темпы роста розничных цен. Это решение создаст условия для сдерживания роста стоимости сырья.

На официальном сайте Правительства Российской Федерации опубликованы результаты совещания с вице-премьером Александром Новаком. Он подчеркнул, что изменения системы демпфера должны улучшить экономику нефтеперерабатывающего сектора.

Демпфер необходим для поддержания стабильной цены на топливо на внутреннем рынке, не зависимо от мировых цен. Если экспортные цены высокие, нефтеперерабатывающие заводы получают компенсацию с отрицательного акциза. Если очень низкие, наоборот – платят в бюджет. В 2021 году оптовая цена, которую устанавливало правительство, росла быстрее розничной. Поэтому рентабельность АЗС резко упала.

Теперь демпфер будет рассчитываться с оглядкой на темпы роста розничных цен, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее аналитики рассказывали о предстоящем изменении цен на нефть,связанном с коррекцией рынка после пандемии коронавируса.