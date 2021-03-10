Пристав из Забайкалья спас щенка от смерти на сорокаградусном морозе

Чита, 10 марта. Судебный служащий подобрал на обочине дороги маленького щенка. Малышу грозила гибель от обморожения.

Судебный пристав из Калганского района спас щенка от верной смерти, сообщают в пресс-службе УФССП по Забайкальскому краю.

Мужчина двигался по дороге на служебном автомобиле, когда увидел на обочине маленький пушистый комок. На улице стоял сорокаградусный мороз, и малыш вполне мог погибнуть от обморожения.

Однако судебный служащий не остался равнодушным, вышел из салона и забрал щенка с собой. Позже его назвали Туманом.

Ранее ФАН писал об уфимских спасателях, которые пришли на помощь выброшенным в канализацию щенкам.