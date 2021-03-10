Twitter могут оштрафовать через суд за неудаление запрещенной информации

Москва, 10 марта. Роскомнадзор уже передал в суд три административных протокола в отношении социальной сети.

По данным надзорного ведомства, с 2017 года администрация Twitter не предприняла никаких мер по поводу более трех тысяч обращений Роскомнадзора с просьбой удалить из свободного доступа запрещенный контент. Данный вопрос будет решаться в судебном порядке. Сумму штрафов также назначат во время заседания, если информация о нарушениях будет доказана, сообщает «Интерфакс».

За аналогичное нарушение в России уже наказали Google. Корпорация выплатила 3 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации из поисковой выдачи. Данный штраф стал самым крупным для компании в РФ, но не единственным. В 2019 году она уже выплачивала 700 тысяч рублей по той же административной статье.