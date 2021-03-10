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Астрофизик назвал причину, по которой Луна не падает на Землю

Астрофизик назвал причину, по которой Луна не падает на Землю

Осло, 10 марта. Большая скорость вращения Земли спасает ее от столкновения с падающей Луной.

Такое мнение после ряда проведенных исследований сделал норвежский астрофизик Вигго Ханстеен. По итогам своего эксперимента он пришел к выводу, что на самом деле спутник Голубой планеты все время на него падает. Однако огромная скорость вращения Земли спасает ее от столкновения с Луной.

«Скорость вращения Земли удерживает ее саму от падения на Солнце. Кроме того, планета постоянно притягивает к себе и Луну. Но при этом Земля продолжает вращаться, и Луна, постоянно «падая» на нее, постоянно промахивается, вращаясь на одном и том же расстоянии», — цитирует ученого Planet Today.

В итоге Ханстеен пришел к выводу, что на стабильную орбиту Луны влияют земное притяжение и скорость земного вращения. Точно по такому же принципу Земля вращается вокруг Солнца.

Недавно стало известно, что исследователи СПбГУ реконструируют климат на Земле за 540 млн лет. Эксперты создали базу данных о минералах икаите и глендонитах, которые являются геологическими индикаторами низких температур. Эти сведения помогут понять, как менялся климат и температуры на планете на протяжении 540 млн лет.

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