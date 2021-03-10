Астрофизик назвал причину, по которой Луна не падает на Землю

Осло, 10 марта. Большая скорость вращения Земли спасает ее от столкновения с падающей Луной.

Такое мнение после ряда проведенных исследований сделал норвежский астрофизик Вигго Ханстеен. По итогам своего эксперимента он пришел к выводу, что на самом деле спутник Голубой планеты все время на него падает. Однако огромная скорость вращения Земли спасает ее от столкновения с Луной.

«Скорость вращения Земли удерживает ее саму от падения на Солнце. Кроме того, планета постоянно притягивает к себе и Луну. Но при этом Земля продолжает вращаться, и Луна, постоянно «падая» на нее, постоянно промахивается, вращаясь на одном и том же расстоянии», — цитирует ученого Planet Today.

В итоге Ханстеен пришел к выводу, что на стабильную орбиту Луны влияют земное притяжение и скорость земного вращения. Точно по такому же принципу Земля вращается вокруг Солнца.

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