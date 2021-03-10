Песня Blinding Lights установила рекорд в рейтинге Billboard Hot 100

Вашингтон, 10 марта. Песня Blinding Lights канадского певца Эйбела Тесфайе, более известного под псевдонимом The Weeknd, установила рекорд, продержавшись 52 недели в топ-10 рейтинга Billboard Hot 100.

Таким образом трек, выпущенный в 2019 году, превзошел успех хита Circles американского певца Post Malone. Он продержался в первой десятке хит-парада 39 недель.

Blinding Lights, кроме того, установила рекорд по продолжительности пребывания в пятерке лучших престижного чарта — 43 недели. Хит The Weeknd, имея 65 полных недель в сотне лучших треков с момента релиза, вполне может обойти песню Imagine Dragons под названием Radioactive, которая была в топе 87 недель, передает Variety.

Тем временем трек армяно-американской рок-группы System of a Down под названием Chop Suey! возглавил топ величайших метал-песен XXI века по версии журнала Metal Hammer.