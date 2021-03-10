Главы МИД России и Турции встретились в Дохе

Доха, 10 марта. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу проводят в столице Катара переговоры в закрытом режиме. Об этом сообщают СМИ.

Сообщается, что встреча двух дипломатов проходит в аэропорту Дохи. Российский министр прибыл туда из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, а турецкий — из киргизского Бишкека.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров встретится с Чавушоглу в рамках турне по странам Ближнего Востока.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Лавров обсудил Сирию с ливанским премьером Саадом Харири.