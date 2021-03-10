Три дня в Сирте: как парламент Ливии вынес вотум доверия новому правительству

Палата представителей вынесла вотум доверия временному Правительству национального единства Ливии.

Теперь управлять страной до единого дня голосования 24 декабря 2021 будут премьер Абд аль-Хамид Дабиба и его кабинет министров.

Корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей побывали в Сирте во время заседания.

Предпосылки

Формирование временного правительства североафриканской страны началось в Швейцарии. В рамках последнего дня Форума политического диалога по Ливии делегаты проголосовали за руководителя нового исполнительного органа власти.

В выборах принимали участие известные гражданам политики. Например, спикер Палаты представителей Агила Салех и министр внутренних дел Правительства национального согласия Фатхи Башага. Однако больше всего голосов набрал предприниматель Абд аль-Хамид Дабиба.

Новый премьер-министр сразу после вступления в должность начал изучать резюме кандидатов для формирования состава временной власти.

Политик заявлял, что главной задачей переходного правительства станет объединение Запада, Востока и Юга Ливии для безопасного проведения всенародных выборов.

Через месяц, 4 марта, Дабиба сформировал список глав ведомств и передал его на рассмотрение Агиле Салеху.

Премьер не стал изменять количество представительств — в новое правительство включили 26 министерств и шесть чиновников без портфелей.

Для проведения голосования за одобрение кабмина организовали заседание Палаты представителей, которое проходило с 8 по 10 марта.

Первый день заседания

На заседании в конференц-центре «Уагадугу» присутствовало более 130 депутатов.

В приветственном слове Агила Салех подтвердил, что темой сессий станет предоставление вотума доверия переходному органу власти. По его мнению, новый кабмин должен обеспечить безопасное и прозрачное проведение выборов 24 декабря.

«Сегодня мы переворачиваем страницу ливийского раскола и маргинализации. Мы переходим к следующему этапу», — заявил парламентарий.

Начало заседания в Сирте стало важным событием не только для жителей Ливии, но и для мировой общественности. Так, переговоры одобрило посольство Франции.

«Спасибо Совместному военному комитету «5+5» и местным властям за то, что они сделали дискуссию о предоставлении доверия правительству. Это шаг к единству», — говорится в Twitter-аккаунте европейского диппредставительства.

تهنئ ???????? عقيلة صالح و النواب ???????? باعادة توحيد @parliament_ly بمدينة #سرت. شكرا للجنة 5+5 و للسلطات المحلية لجعله ممكنا. ان هذا النقاش من اجل منح الثقة لحكومة @Dabaibahamid خطوة مهمة نحو وحدة ???????? — La France en Libye (@AmbaFranceLibye) March 8, 2021

Второй день заседания

Окончательное решение по предоставлению вотума доверия временному правительству изначально планировалось вынести 9 марта.

В этот день собрание началось с выступления Абд аль-Хамида Дабибы, в котором он озвучил направление работы нового органа. По словам политика, его целью являются прозрачное проведение выборов и демократическая передача власти.

«Я хочу совместной работы. Сегодняшняя встреча депутатов имеет историческое значение и проходит в сложный период. Она предвещает конец раскола, а значит, победу ливийцев», — сказал Дабиба.

Спикер Палаты представителей попросил предъявить полный список кабмина, скорректированный после замечаний депутатов. В итоге премьер поменял кандидатов на роль главы МИД, министра высшего образования и научных исследований, а также руководителя минторга.

Окончательный перечень имен огласил пресс-секретарь Дабибы Мухаммад Хамуда.

أسماء تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية #المعدلة المعلن عنها اليوم في مجلس النواب على لسان محمد حمودة المتحدث باسم الدبيبة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/91Zz46YWhY — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) March 9, 2021

Агила Салех заявил, что готов оказать доверие переходному правительству и призвал к этому остальных парламентариев.

Однако совещание не удалось завершить в назначенный срок. Между депутатами вспыхнула словесная перепалка. Одни призывала вынести окончательное решение по предоставлению вотума доверия переходному правительству 9 марта, тогда как другие политики предлагали перенести финал на следующий день.

В итоге голосование назначили на 10 марта.

Третий день заседания

После завершения второго этапа переговоров Дабиба заявил, что разногласия не помешают демократическому переходу власти в Ливии.

«Лучше спорить под куполом парламента, чем на фронтах сражений. Я оптимистично смотрю на будущее государства», — сообщил политик в личном Twitter-аккаунте.

التئام مجلس النواب اليوم بعد سنوات من الانقسام يدعوا إلى السعادة، بغض النظر عن اختلاف وجهات الرأي، من الأفضل أن يتم إدارة الاختلاف تحت قبة البرلمان بدل جبهات القتال.

متفائلون بغد أفضل يليق بالليبيين إن شاء الله pic.twitter.com/mIkjAAIoJR — عبدالحميد الدبيبة Abdulhamid AlDabaiba (@Dabaibahamid) March 9, 2021

На третий день было решено, что судьбу нового правительства депутаты решат с помощью голосования поднятием рук. Вотум доверия предоставят, если это решение наберет 50%+1 голос.

В результате 132 депутата поддержали переходное правительство, два политика воздержались, 36 отсутствовали.

Абд аль-Хамид Дабиба выразил благодарность парламенту и гражданам страны.

Политика уже поздравили с победой лидеры мировых держав, международных организаций и соседних государств. Экс-глава Правительства национального согласия Файез Саррадж заявил, что готов сложить полномочия и передать их новому органу исполнительной власти.

В заключение премьер-министр сказал, что североафриканскую страну никогда не затронет война. По его мнению, достигнутое сплочение сторон не позволит больше эскалировать ситуацию в регионе.

«Ливия — единое целое, и мы сможем примириться друг с другом. Это трудная задача, но с вашими усилиями и волей, я верю, мы добьемся безопасности», — сказал премьер-министр.

Новое правительство готово перевернуть страницу и начать строить мир с чистого листа.