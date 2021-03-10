Биржи фиксируют падение котировок Twitter после новостей о его «замедлении» в РФ

Москва, 10 марта. Замедление работы социальной сети Twitter сказалось на стоимости ее ценных бумаг — они упали в цене до 65,64 доллара.

Акции Twitter подешевели почти на 3% после того, как его "замедлил" Роскомнадзор. По состоянию на 19:23 по московскому времени стоимость бумаг сервиса микроблогов на нью-йоркской бирже упала на 2,78%, до 65,64 доллара за ценную бумагу.

Ведомство сообщило о замедлении скорости работы Twitter на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств утром 10 марта. Причиной стал отказ удалить запрещенный контент. Депутат Госдумы Сергей Боярский выразил мнение в беседе с журналистами ФАН о возможной полной блокировке Twitter, если тот не устранит нарушения.