Правительство Индии обвинило Великобританию во вмешательстве во внутренние дела страны

Нью-Дели, 10 марта. Британский парламентарий индийского происхождения Гурч Сингх призвал Правительство Соединенного Королевства вмешаться в охватившие Индию протесты.

Министерство иностранных дел Индии призвало к ответу посланника Лондона за действия одного из спикеров британского парламента, сообщают местные СМИ. После того, как в Индии были приняты новые сельскохозяйственные законы, страну охватили массовые протесты. Бедные фермеры уверены, что новые проекты приняты в интересах богатых землевладельцев, которые теперь будут наживаться за их счет.

Гурч Сингх, индиец по происхождению и глава либерально-демократического движения «Мэйденхэд», выступил в британском парламенте с петицией, требующей допустить протестующих к СМИ и обеспечить свободу слова в стране. Петиция уже собрала более 100 тысяч подписей на сайте британского парламента.

Дискуссии в Лондоне вызвали бурю возмущения в Нью-Дели. Индийский МИД назвал высказывания Сингха «претенциозными и необоснованными», а министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла вызвал британского посланника Александра Эллиса. В рамках встречи глава дипломатического ведомства проинформировал представителя Великобритании о неприемлемости вмешательства одного демократического государства в дела другой суверенной страны. Ранее такую же встречу Шрингла провел с дипломатом из Оттавы после резких высказываний канадского премьер-министра Джастина Трюдо.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что Правительство Индии обяжет администрации всех крупных социальных сетей организовать кибердружины, которые будут отслеживать незаконный, оскорбительный и аморальный, по мнению Нью-Дели, контент. Поводом для репрессий соцсетей стали нелицеприятные публикации пользователей в адрес индийского правительства, которые модераторы ресурсов отказались удалять.