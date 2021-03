Бейонсе поддержала Меган Маркл после скандального интервью Опре Уинфри

Вашингтон, 10 марта. Знаменитая американская певица Бейонсе с восхищением высказалась о герцогине Сассекской Меган Маркл после ее откровений о британской королевской семье в интервью Опре Уинфри.

Бейонсе поддержала супругу принца Гарри после того, как вокруг их разговора с телеведущей разгорелся настоящий скандал. Фотография, на которой Маркл запечатлена рядом с певицей во время премьеры фильма «Король Лев», теперь украшает главную страницу ее сайта.

Thank you Meghan for your courage and leadership. We are all strengthened and inspired by you. ????https://t.co/V63MffuLAv pic.twitter.com/ymdPGx98O4