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Бейонсе поддержала Меган Маркл после скандального интервью Опре Уинфри

Бейонсе поддержала Меган Маркл после скандального интервью Опре Уинфри

Вашингтон, 10 марта. Знаменитая американская певица Бейонсе с восхищением высказалась о герцогине Сассекской Меган Маркл после ее откровений о британской королевской семье в интервью Опре Уинфри.

Бейонсе поддержала супругу принца Гарри после того, как вокруг их разговора с телеведущей разгорелся настоящий скандал. Фотография, на которой Маркл запечатлена рядом с певицей во время премьеры фильма «Король Лев», теперь украшает главную страницу ее сайта.

«Спасибо, Меган, за твое мужество и лидерство. Ты даешь нам всем силы и вдохновение», — говорится в тексте обращения.

Маркл и ее супруг шокировали королевскую семью откровенным интервью Уинфри. Они заявили, в частности, что покинули Британию из-за расизма со стороны СМИ, которые создают «токсичную среду» контроля и страха. Герцогиня призналась, что чувствовала себя одинокой и изолированной во время жизни в Британии. Ей даже не разрешали иногда обедать с друзьями из-за пристального внимания прессы.

Кроме того, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка. В Букингемском дворце пообещали серьезным образом изучить высказанные в интервью слова о расизме.

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