Житель Калининграда приговорен к 15 годам колонии за изнасилование ребенка

Калининград, 10 марта. Мужчина заманил 13-летнюю девочку к себе домой, обещав показать живого ежика. Когда они пришли, преступник нанес ребенку несколько ударов по голове и изнасиловал.

Девочка смогла сбежать, когда преступник уснул. Добравшись до дома, она рассказала все родителям, которые сразу же обратились в полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемого, им оказался ранее судимый за кражи и угон 22-летний местный житель.

Следствие признало доказательную базу. По факту инцидента возбуждены дела по статьям «Изнасилование, т.е. половое сношение с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Проводится проверка для выявления схожих эпизодов. Калининградцу грозит 15 лет лишения свободы.

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