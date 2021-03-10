Доктор медицинских наук объяснил, кому не стоит пить слишком крепкий чай

Москва, 10 марта. Употребление чая в некоторых случаях может провоцировать повышение артериального давления. К этому выводу пришел доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Такая реакция наблюдается у чувствительных к кофеину людей. Однако чай повышает артериальное давление не так интенсивно, как кофе, например. Организм каждого человека по-своему реагирует на кофеин. Чтобы избежать проблем со здоровьем, некоторым людям стоит пить лишь некрепкий чай.

«Люди по-разному реагируют на кофеин и кофеиносодержащие напитки, чай тоже является кофеиносодержащим напитком, там содержится теин — разновидность чайного кофеина», — отметил Михаил Гинзбург в интервью для телеканала «Звезда».

Чай из облепихи способен сбить жар при температуре. Этот факт признан даже медиками. В такой напиток лучше всего добавлять мед. В облепихе содержится множество макро- и микроэлементов. Добавив к ней мед и имбирь, можно получить эффективный противопростудный напиток.