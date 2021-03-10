Шепелев рассказал об интрижке с «женщиной в халате»

Москва, 10 марта. Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о своем романе с девушкой, когда он учился в 9 классе.

По словам Шепелева, он встречался с юной красавицей несколько недель. Для подростка это «приличный срок», пошутил Дмитрий. Он добавил, что «часами целовался» с возлюбленной в самых разных местах, после чего все лицо было в помаде. Однажды подруга пригласила Шепелева к себе в гости, когда ее родителей не было дома.

«В спальне открыта постель, а на видеомагнитофоне «Основной инстинкт» стоит на паузе. На ней был плюшевый халат», — написал он в Instagram.

Эти приготовления Шепелеву показались очень странными, только несколько лет спустя он понял, к чему все шло. Телеведущий заверил, что историю с «женщиной в халате» знает его нынешняя возлюбленная Екатерина Тулупова. И она отреагировала на это юношеское приключение очень спокойно. Шепелев считает, что такие доверительные отношения с избранницей «дорого стоят».

Шепелев и его невеста ждут ребенка, но пока не раскрывают пол будущего малыша. По словам телеведущего, они уже придумали четыре имени. Для Тулуповой это не первая беременность, она растит дочь от первого брака, а также помогает воспитывать сына Дмитрия и покойной Жанны Фриске — Платона.