Возобновлен выпуск пятидверной Lada Niva Legend

Тольятти, 10 марта. Пятидверная модель Lada Niva Legend вновь будет представлена на российском авторынке. Тольяттинский завод уже возобновил выпуск этой машины.

АвтоВАЗ снова начал выпускать пятидверную Lada Niva Legend. Производство внедорожника временно было приостановлено из-за нехватки комплектующих.

Автомобили начали выпускать вновь 9 марта 2021 года. На тольяттинском заводе планируется производить по 45 машин за рабочую смену, а в будущем увеличить объемы до 65 экземпляров за день. Первые машины уже сошли с конвейера, что говорит о решении вопроса с комплектующими.

Из-за временного простоя на складах дилеров практически не осталось пятидверных моделей Lada Niva Legend, так что выпуск их возобновили вовремя. Стоимость машины в России стартует от 644 900 рублей, трехдверная немного дешевле – от 599 900 рублей.

В 2024 году планируется выпуск новой модели Lada Niva. Продавать его планируют, в том числе, и за границей, сообщает ФАН.