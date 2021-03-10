Минздрав РФ назвал четыре главных фактора развития неинфекционных заболеваний

Москва, 10 марта. Нездоровый образ жизни, а также низкая физическая активность являются основными причинами развития у человека неинфекционных заболеваний.

Курение, употребление спиртных напитков, неправильное питание и низкая физическая активность чаще всего провоцируют развитие у человека неинфекционных заболеваний. Именно они на сегодня составляют главную причину смертности, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

«Некоторые из моделей по борьбе с данными факторами риска уже практикуются в РФ. К примеру, комплексный антитабачный закон и различные меры по снижению потребления спиртного», — отметил он во время дискуссии «Не ковидом единым: международное признание опыта России в борьбе с неинфекционными заболеваниями».

По его мнению, неинфекционные заболевания также являются одной из основных причин развития осложнений при коронавирусной инфекции. Кроме того, пандемия COVID-19 вполне может стать неплохим поводом для отказа от курения.

Недавно стало известно, что пришедшая из Великобритании мутация коронавируса увеличила риск смерти от заболевания на 64%. Смертность от «британского» штамма COVID-19 составляет 4,1 на каждую 1000 случаев заражения, в то время как для известных разновидностей инфекции этот показатель составляет 2,5%.