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Подруга подарила Бородиной на день рождения роскошный браслет Cartier

Подруга подарила Бородиной на день рождения роскошный браслет Cartier

Москва, 10 марта. Телеведущая Ксения Бородина похвасталась перед поклонниками, какими подарками ее порадовали в день рождения. Одна из подруг не поскупилась и выбрала браслет Cartier.

Экс-ведущая «Дома-2» отпраздновала 8 марта 38-летие. Она устроила себе мини-отпуск на горнолыжном курорте Роза Хутор. Большой компанией Бородина и ее близкие сняли коттедж, а вечером девушки во главе с именинницей отправились в один из ресторанов. Для празднования двойного торжества звезда выбрала белое мини-платье.

В Instagram Stories она опубликовала видео с распаковки подарков. Бородиной вручили дорогостоящие сумки, среди которых изделие бренда Hermes, туфли Manolo Blahnik и браслет Cartier.

Украшение подарила телеведущей подруга, чем несказанно ее удивила.

«Ты с ума сошла?» — обратилась она к приятельнице и крепко ее обняла.

Гости тут же стали скандировать: «И мы счастливы». Эту фразу зрители «Дома-2» часто слышали в выпусках шоу. Бородина присоединилась к всеобщему веселью.

8 Марта роскошный подарок получила и модель Оксана Самойлова. Но в честь Международного женского дня. Рэпер Джиган арендовал для любимой целую хоккейную «ЦСКА Арену».

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