Подруга подарила Бородиной на день рождения роскошный браслет Cartier

Москва, 10 марта. Телеведущая Ксения Бородина похвасталась перед поклонниками, какими подарками ее порадовали в день рождения. Одна из подруг не поскупилась и выбрала браслет Cartier.

Экс-ведущая «Дома-2» отпраздновала 8 марта 38-летие. Она устроила себе мини-отпуск на горнолыжном курорте Роза Хутор. Большой компанией Бородина и ее близкие сняли коттедж, а вечером девушки во главе с именинницей отправились в один из ресторанов. Для празднования двойного торжества звезда выбрала белое мини-платье.

В Instagram Stories она опубликовала видео с распаковки подарков. Бородиной вручили дорогостоящие сумки, среди которых изделие бренда Hermes, туфли Manolo Blahnik и браслет Cartier.

Украшение подарила телеведущей подруга, чем несказанно ее удивила.

«Ты с ума сошла?» — обратилась она к приятельнице и крепко ее обняла.

Гости тут же стали скандировать: «И мы счастливы». Эту фразу зрители «Дома-2» часто слышали в выпусках шоу. Бородина присоединилась к всеобщему веселью.

8 Марта роскошный подарок получила и модель Оксана Самойлова. Но в честь Международного женского дня. Рэпер Джиган арендовал для любимой целую хоккейную «ЦСКА Арену».