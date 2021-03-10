Раздетая жительница Калининграда села в такси и пропала

Калининград, 10 марта. Волонтеры поисково-спасательной организации просят помощи в поисках 21-летней девушки, пропавшей в Калининграде.

По данным очевидцев, перед исчезновением ее видели выходившей из клуба рано утром. Свидетели обратили внимание, что на девушке не было верхней одежды. Она была одета в джинсы голубого цвета и кофту с короткими руками. В таком виде калининградка села в такси и уехала.

В качестве отличительной приметы пропавшей волонтеры назвали пирсинг в носу.

В Петербурге двое подростков в возрасте 15 и 17 лет ушли в неизвестном направлении и пропали. Оба несовершеннолетних неоднократно сбегали из дома, сообщал ФАН.