Черчесов сообщил о возвращении Дзюбе капитанской повязки в сборной России

Москва, 10 марта. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, что Артем Дзюба вновь станет капитаном команды в матчах квалификации к ЧМ-2022.

Станислав Черчесов включит нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу в список игроков, которые примут участие в мартовских матчах отбора к ЧМ-2022. По словам наставника, форвард вернется в команду в статусе капитана. Черчесов подчеркнул, что тренерский штаб сборной уже определил список футболистов, которые будут вызваны. Он будет оглашен 15 марта.

Первый матч квалификации к ЧМ в Катаре сборная России проведет в Мальте. Игра пройдет 24 марта. После этого подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборными Словении и Словакии. Матчи состоятся 27 и 30 марта соответственно.