Максим Резник задержан в Москве вместе с участниками форума «Муниципальная Россия»

Санкт-Петербург, 13 марта. Источник ФАН сообщил, что на форуме «Муниципальная Россия» в Измайлово задержали всех участников, в том числе и большинство журналистов. Всех обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП).

Напомним, депутат Максим Резник ранее был замечен в употреблении наркотических веществ. В распоряжении СМИ оказалось скандально известное видео, на котором видно, как он употреблял наркотические вещества. По этой причине ему пришлось сбежать в Чехию, в мае 2019 он вернулся.

Ранее ФАН публиковал фотографии обыска нарколаборатории, где был задержан депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Максим Резник.