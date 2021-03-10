Британца обвинили в серии домогательств в открытом джакузи Перта

Лондон, 10 марта. Мужчина прикасался ногой к интимным местам девушек в открытом джакузи. За это полиция шотландского Перта привлекла гражданина к уголовной ответственности.

Неприятные истории произошли сразу с несколькими жительницами деревни Стэнли. По словам пострадавших, извращенец осуществил ряд сексуальных нападений на шотландок в ванной. Установлено, что, когда подозреваемый и дамы одновременно находились в мини-водоеме, мужчина пользовался моментом и прикасался ногой к интимным местам женщин в купальниках, сообщает Daily Record.

По информации сотрудников правоохранительных органов, в полицию заявила 23-летняя шотландка, которая стала одной из жертв похотливого соотечественника. Работница магазина заявила, что Дэниел К. изнасиловал ее в открытой ванне, оставив ее «шокированной и возмущенной».

Когда стражи порядка стали работать над расследованием дела, они обнаружили, что в том же населенном пункте случились несколько аналогичных эпизодов на массовых вечеринках. Во всех случаях сексуальному нападению под водой подверглись молодые женщины. Многочисленные потерпевшие рассказывали, что злоумышленник также требовал снять бикини.

Материалы дела поступили на рассмотрение в Шерифский суд Перта. Полиция достаточно быстро задержала 46-летнего Дэниела К., поскольку практически все свидетели дали показания. Британцу были предъявлены обвинения в семи развратных эпизодах. Сам фигурант отверг свою причастность ко всем преступлениям. Судебное разбирательство продолжается.