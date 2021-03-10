Виктория Абрамченко: Ни одно нарушение в сфере экологии не может остаться без внимания

Заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко в беседе с корреспондентом ФАН рассказала, каким образом осуществляется работа по ликвидации вреда, принесенного окружающей среде из-за аварии на ТЭЦ-3 под Норильском.

«Дочернее предприятие Норникеля возместило вред окружающей среде, который был причинен в результате аварии. Ни одно нарушение в сфере экологии не может остаться без внимания. Необходимо вести планомерную работу не только по ликвидации последствий вреда, нанесенного окружающей среде, но, что важно, не допускать таких аварий. Ключевое – это своевременная модернизация производств, применение наилучших доступных технологий, безукоризненное выполнение природоохранного законодательства.

Правительство в ближайшее время подготовит и представит на утверждение предложения по использованию средств от штрафа Норникелю. По поручению Президента средства пойдут на целевые экологические проекты. Прежде всего, речь идет об улучшении экологической ситуации в городе и регионе», — сообщила Абрамченко.